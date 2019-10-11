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Вчені знайшли в Арктиці останки мамонтів: все не так, як ми думали

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Мамонт - фото 1
Мамонт / mirror

Вчені провели цікаве дослідження щодо життя мамонтів. Виявляється, вони вимерли не так давно, як всі думали.

Ці тварини вимерли через суворі погодні умови і появу мисливців на острові.

І ще: Вчені планують "воскресити" мамонтів

Згідно з новими дослідженнями Університету Гельсінкі всього 4 тисячі років тому шерстисті мамонти жили на острові Врангеля в Арктичному океані. Приблизно тоді ж на острові з'явилися люди й винищили тварин, яким і так було складно виживати в таких суворих погодних умовах.

Під час льодовикового періоду, 100-150 тисяч років тому, мамонти "розбрелися" по північній півкулі – від Іспанії до Аляски. Коли 15 тисяч років тому прийшло глобальне потепління, їх ареал проживання став скорочуватися. Тоді ж через підвищення рівня моря мамонти на острові Врангеля виявилися відрізані від світу.

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Джерело: mirror
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