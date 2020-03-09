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Вчені здивували заявою, як чай впливає на креативність

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Чай - фото 1
Чай / gogetnews

Науковці виявили, що чай здатен робити людей креативнішими. Як це працює?

Таке незвичайне відкриття зробили фахівці з Пекінського університету, які провели експеримент за участю 50 осіб. Частині добровольців дали випити води перед завданням, а частині – горня звичайного чорного чаю. Після цього всі повинні були вигадати дизайн для будівельних блоків та назву для нового закладу.

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Виявилось, що ті, хто пив чай, набрали 6,54 бала за креативність, а ті, хто пив воду, – 6,03 бала. Після цього з піддослідними провели ще один експеримент, який підтвердив позитивний вплив чаю на уяву.

Медики пояснюють, що вміст теаніну та кофеїну в чаї здатен підняти рівень концентрації. Щоправда, діє цей напій не одразу, як кава, зате має доволі тривалий ефект.

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Джерело: gogetnews
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