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Вчені вважають, що час існував ще до Великого вибуху
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Науковці переглянули загальну теорію відносності Ейнштейна і запропонували нову теорію, згідно з якою час існував ще до Великого вибуху.
90 років тому бельгійський астроном Жорж Леметр припустив, що спостережувані зміни у зміщенні світла від далеких галактик означають, що Всесвіт розширюється. І якщо він стає більшим, то, відповідно, раніше він був маленьким, особливо під час зародження: 13,8 млрд років тому.
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Фізик Стівен Хокінг на одній з лекцій заявив, що щільність невеликої ділянки матерії, яка виникла в сингулярності, з якої стався Великий вибух, повинна була бути нескінченною. При цьому існує кілька моделей, які намагаються пояснити, що таке сингулярність і як працював простір і час до Великого вибуху. Теореми, запропоновані Хокінгом і математиком Роджером Пенроуз стверджують, що рішення загальних рівнянь відносності в нескінченно обмеженому масштабі, як і всередині сингулярності, є неповними.
Але інші фізики стверджують, що є щось більше, ніж Великий вибух. Дехто припускає, що з іншого боку є дзеркальний всесвіт, де час рухається назад. Інші апелюють на користь Всесвіту, що відновлюється. Фізики використали інший підхід та придумали нову модель Великого вибуху, вказавши, що порушення існування сингулярності виникає через протиріччя у властивостях часу, які визначаються загальною теорією відносності.
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