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Вчені остаточно відмовилися від еталона кілограма

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Повна відмова від використання еталона кілограма відбудеться в травні 2019 року - фото 1
Повна відмова від використання еталона кілограма відбудеться в травні 2019 року / Pinterest

Учасники Генеральної конференції з мір та ваг в Парижі змінили визначення для чотирьох одиниць Міжнародної системи одиниць фізичних величин, серед яких і кілограм.

Вчені відмовилися від використання еталона кілограма, тепер ця величина буде визначатися через постійну Планка.

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Зазначається, що кожні кілька десятиліть всі копії кілограмів в світі повинні були перевірятися. Нова ж система дозволить визначити кілограм кожному, у кого є прилад під назвою баланс Кіббла. Він вимірює кількість електричного струму, необхідного для створення електромагнітного поля рівного силі, що діє на обрану масу. Маса об'єкта знаходиться з рівності електричної і механічної сил. Будь-яка країна може самостійно використовувати баланс Кіббла, і не потребуватиме еталонного кілограма.

Повна відмова від використання еталона кілограма відбудеться в травні 2019 року. До цього моменту кілограм залишиться єдиною одиницею виміру, для якої фізичний еталон все ще застосовується. Після прив'язки до постійної Планка еталонний кілограм вже не буде стільки важити: вага циліндра буде відрізнитися від кілограма на ± 10 мікрограмів.

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Джерело: bipm
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