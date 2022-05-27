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Вбити волю їм не вдасться: слухайте нову ліричну пісню від Jerry Heil "Мрія"
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Українська співачка Джері Хейл презентувала свою нову музичну роботу про українців та війну, яку розпочала росія. Слухайте потужну пісню про наші "Мрію" та "Щастя"!
Яна Шемаєва, яка співає під псевдонімом Jerry Heil, закликає українців щодня творити любов та згадувати, що погані люди творять зло, а хороші – добро!
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"Пісня #МРІЯ була написана декілька місяців тому. Саме тоді майже підряд росія вдарила по нашому місту Щастя і розбила літак Мрія Ан-225, кодове ім'я НАТО якого – КОЗАК! Це так символічно! Наше щастя було на нашій землі й ми тримали найбільшу у світі мрію в небі — мрію про свободу. Але в українського народу завжди була і буде ВОЛЯ. Вона всередині кожного з нас – і це той духовний фундамент, на якому ми відбудуємо і нову МРІЮ, і нове ЩАСТЯ. І образно, і буквально", – прокоментувала співачка Джері Хейл.
Слухати пісню Jerry Heil – МРІЯ:
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