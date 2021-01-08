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Вбиральня у стоматолога вразила мережу: фото

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Ванна кімната, яка змушує затриматись - фото 1
Ванна кімната, яка змушує затриматись

Похід до стоматолога мало у кого викликає позитивні емоції, але у цього лікаря точно є несподіванка для клієнтів у вигляді ванної кімнати. Такого ви ще точно не бачили!

На платформі Reddit користувач з ніком pinkholey поділився незвичайним фото з вбиральні свого дантиста. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши понад 91 тисячу балів та більше як тисячу коментарів.

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"У ванній мого стоматолога на стіні висить знімок ванної мого стоматолога", – відзначив автор. І справді, доповнює інтер'єр фото, ввела коментаторів у ступор. Поки хтось шукав відмінності, інші жартували, що після анестезії тут можна затриматись доволі довго, намагаючись зрозуміти, чи ти сам не опинився на знімку.

reddit - фото 442236
reddit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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