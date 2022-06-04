Ватикан випустив срібну монету, яку присвятив Україні

Андрій Юраш, посол України у Ватикані, на своїй офіційній сторінці в соцмережах повідомив, що з'явилася срібна монета-присвята Україні. Читайте далі та дізнайтеся більше інформації!

Витакан випустив спеціальну срібну монету, яку присвятив Україні. Кожна така монета важить 23 грами й має ціну 50 євро. Відомо, що весь прибуток від продажу монети перекажуть на допомогу Україні.

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Придбати монету можна за ЦИМ посиланням.

"Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день вторгнення росії в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні", – зазначив посол.

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