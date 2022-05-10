США випустили срібні інвестиційні монети на підтримку України

Музей грошей Нацбанку повідомляє, що з'являться спеціальні американські срібні інвестиційні монети. Вони будуть номіналом в 1 долар. А мета їхнього випуску – підтримка України у цій війні.

Американські монети 2022 року випуску закарбують героїчну боротьбу України та прагнення українців захистити свою незалежність і суверенітет.

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На реверсах – зображення жінки в образі Свободи. На аверсах – американський орел, політ якого намалювала художниця Емілі Дамстра. Зворотна сторона – переосмислення ескізу "Свобода, що йде", який створив художник та медальєр Адольф Олександр Вайнман.

Також у зображеннях використали українські символи та жовто-блакитні кольори.

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