Вартість продуктового кошика у різних країнах світу: різниця в сумі вас здивує

У багатьох країнах світу зараз фіксують рекордні показники інфляції. Це змушує людей переглянути свої щомісячні витрати. Тим часом користувачі мережі наочно показали свій продуктовий кошик та його вартість.

Так, покупцям довелося скоротити споживання товарів або ж перейти на дешевшу альтернативу. І юзери порталу Reddit показали, як виглядає їхній продуктовий набір, озвучивши суму, яку вони витратили на закупи. Вийшло досить цікаво.

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Вартість продуктових кошиків з різних куточків світу

Куплені продукти у Бразилії на 35 доларів

Продукти на суму 30 доларів, США

Ось що можна купити в Аргентині на 4,5 долара

Вартість продуктового набору – 95 доларів, Лондон

Все обійшлося у 100 доларів, Чикаго

Продуктовий кошик із Японії на 15 доларів

За цей набір довелося віддати 170 доларів у Канаді

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