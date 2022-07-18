Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Вартість продуктового кошика у різних країнах світу: різниця в сумі вас здивує

  • 186
Вартість продуктового кошика у різних країнах світу: різниця в сумі вас здивує - фото 1

У багатьох країнах світу зараз фіксують рекордні показники інфляції. Це змушує людей переглянути свої щомісячні витрати. Тим часом користувачі мережі наочно показали свій продуктовий кошик та його вартість.

Так, покупцям довелося скоротити споживання товарів або ж перейти на дешевшу альтернативу. І юзери порталу Reddit показали, як виглядає їхній продуктовий набір, озвучивши суму, яку вони витратили на закупи. Вийшло досить цікаво.

І ще: Американські науковці розповіли, як найкраще мити фрукти й овочі

Вартість продуктових кошиків з різних куточків світу

Куплені продукти у Бразилії на 35 доларів

Вартість продуктового кошика у різних країнах світу: різниця в сумі вас здивує - фото 509708

Продукти на суму 30 доларів, США

Вартість продуктового кошика у різних країнах світу: різниця в сумі вас здивує - фото 509704

Ось що можна купити в Аргентині на 4,5 долара

Вартість продуктового кошика у різних країнах світу: різниця в сумі вас здивує - фото 509709

Вартість продуктового набору – 95 доларів, Лондон

Вартість продуктового кошика у різних країнах світу: різниця в сумі вас здивує - фото 509703

Все обійшлося у 100 доларів, Чикаго

Вартість продуктового кошика у різних країнах світу: різниця в сумі вас здивує - фото 509706

Продуктовий кошик із Японії на 15 доларів

Вартість продуктового кошика у різних країнах світу: різниця в сумі вас здивує - фото 509707

За цей набір довелося віддати 170 доларів у Канаді

Вартість продуктового кошика у різних країнах світу: різниця в сумі вас здивує - фото 509705

Читайте також:

пропозиції партнерів
Новини