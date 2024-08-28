Вартість фар для Bugatti Chiron вражає: можна купити новий Porsche 911

Небагато сучасних автомобілів мають такі виразні фари, як у Bugatti Chiron. Денні ходові вогні роблять автомобілі з Мольсхайму миттєво впізнаваними.

Однак ці автомобілі – рідкісне видовище, оскільки їх було випущено лише 500 одиниць. Такий рівень ексклюзивності має свою ціну не лише при купівлі автомобіля, але й при покупці запчастин, наголошує Motor1.

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Наприклад, в оголошенні на eBay в Німеччині вказано комплект фар Valeo для Chiron з вражаючою ціною. Сумісні з моделями Pur Sport і Super Sport 300+, ці світлодіоди коштують 147 000 євро. За поточним курсом, ви витратите $164 000. Так, лише за комплект фар. За такі гроші можна купити новенький Porsche 911 Carrera GTS ($164 900).

Продавець насправді базується в Польщі, але доставить фари Chiron в європейські країни ще за 1000 євро (1100 доларів). Магазин пропонує доставку в країни за межами Європи, але вартість доставки не вказана. Однак можна з упевненістю припустити, що вони вищі.

З огляду на те, що таких автомобілів було випущено дуже мало, оголошення розраховане на обмежену аудиторію. Вони вказані як вживані, але продавець обіцяє "ідеальний стан". Варто зазначити, що вони рекламуються як оригінальні фари з оригінальним кодом запчастини: 5B4941035C 5B4941036C. Ми трохи пошукали і знайшли їх на польському сайті, де вони вказані за набагато більш прийнятну ціну – 420 000 злотих (98 000 євро або 110 000 доларів).

Божевільний цінник за комплект фар нагадує нам відео з колекції Гамільтона про вартість володіння Chiron: $10 000 за задній ліхтар, $13 547 за запасний ключ, $8 449 за комплект шин, $18 317 за передні гальмівні ротори, $6 764 за передні гальмівні колодки, $18 317 за задні гальмівні ротори, $4 024 за задні гальмівні колодки, $185 000 за трансмісію та $11 500 за щорічне обслуговування.

За словами експерта з нерухомості Менні Хошбіна, вартість володіння Veyron також передбачувано божевільна. Заміна всіх рідин коштує 25 000 доларів, а шини – ще 38 000 доларів. Колеса потрібно міняти кожні 10 000 миль пробігу за 50 000 доларів. Кілька років тому з'явилася заявка на сертифікацію EPA, в якій вказана вартість заміни турбокомпресора – $6400. У Veyron їх чотири. Цей документ також виявив $9 000 витрат на робочу силу для заміни двох турбокомпресорів.

Власники Veyron платять $20 000 за заміну паливного бака, плюс ще $22 000 за роботу. Приблизно стільки ж коштує заміна регуляторів розподільного валу, але сама операція коштує лише близько 800 доларів. Чому такі високі витрати на робочу силу? Тому що потрібно розбирати двигун. Майте на увазі, що ці ціни з'явилися кілька років тому і можуть бути неактуальними. Ми маємо на увазі, що вони, швидше за все, будуть ще вищими. Наприклад, шини Michelin Pilot Sport PAX для Veyron, виготовлені на замовлення, вже коштували $42 000 у 2020 році, що на $4 000 більше, ніж роком раніше.

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Новий Tourbillion позбувся всіх чотирьох турбокомпресорів, але додав гібридну установку, яка, безумовно, не може бути дешевою в обслуговуванні, якщо щось піде не так.