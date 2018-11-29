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Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA

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Нова колекція Vans - фото 1
Нова колекція Vans / Evening Standard

Американський виробник взуття Vans випустив колекцію Space Voyager, присвячену річниці заснування NASA.

До неї увійшли куртки, футболки, худі, лонгсліви, скейтбордівська сумка, рюкзак і нові варіації класичних моделей взуття Old Skool, Sk8-Hi MTE і Classic Slip-On.

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У колекції є нашивки й оригінальні логотипи NASA, а також матеріали, які використовуються у виробництві справжнього космічного спорядження.

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Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292160

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292163

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Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292165

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292166

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292167

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292168

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292169

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292170

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Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292171

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292173

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292174

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292175

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292176

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292177

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292178

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292179

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292180

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292181

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292182

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292183

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292184

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292185

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292186

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292187

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292188

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292189

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292190

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292191

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292192

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292193

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292194

Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA - фото 292195

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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