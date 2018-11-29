Vans присвятили колекцію 60-річчю NASA

Американський виробник взуття Vans випустив колекцію Space Voyager, присвячену річниці заснування NASA.

До неї увійшли куртки, футболки, худі, лонгсліви, скейтбордівська сумка, рюкзак і нові варіації класичних моделей взуття Old Skool, Sk8-Hi MTE і Classic Slip-On.

І ще: Белла Хадід показала залаштунки зйомки для Dior

У колекції є нашивки й оригінальні логотипи NASA, а також матеріали, які використовуються у виробництві справжнього космічного спорядження.

Читайте також: Блогер наочно показала стандарти жіночої краси у різні епохи