Валерій Харчишин пройшов тест на коронавірус: історія лідера Другої Ріки

Повернувшись з подорожі по Італії, коли в країні вже була в розпалі епідемія коронавірусу, Валерій Харчишин став відчувати всі симптоми COVID-19: сухий кашель, ускладнене дихання, температуру, високий тиск. Порадившись зі страховим агентом, лідер гурту "Друга Ріка" звернувся у швидку допомогу.

А далі почалося те, що фронтмен гурту "Друга ріка", Валерій Харчишин описав як трагічний блокбастер "COVID-19, або Вітаємо Коронавірус в Україні".

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Співробітники швидкої допомоги повідомили Валерію, котрий живе у передмісті столиці, що його відвезуть не до найближчої лікарні, і навіть не в Олександрівську в Києві (призначену для розміщення хворих на коронавірус), а до Білої Церкви – тобто за 100 кілометрів від його нинішнього місця проживання. Лікарі пояснили, що по-іншому тест на коронавірус пройти не вийде.

За півтори години швидка доставила Харчишина в інфекційне відділення лікарні №3 у Білій Церкві. Однак тут виявилося, що ніяких тестів на COVID-19 у цьому призначеному ОДА центрі боротьби з коронавірусом немає. Зате вони були в Ірпені, звідки приїхала швидка, що забирала Харчишина. Сама "пригода" відбувалася в ніч з п'ятниці на суботу (14 березня), і чоловік просто пішов спати у палату.

Наступного ранку медсестра повідомила, що лікарня не чекаючи доставки експрес-тестів на коронавірус з області, придбала їх своїм коштом (медустанову фінансується з локального бюджету). Однак радість була недовгою, оскільки скоро з'ясувалося, що експрес-тест насправді не дає ніяких гарантій, що людина не заражена COVID-19.

Точний результат може показати тільки ПЛР-аналіз (метод полімеразної ланцюгової реакції – один з найновіших і точних методів діагностики). Одна складність – взяті у пацієнта матеріали потрібно везти назад до Києва, в єдину призначену для цього лабораторію.

Чому не міг зробити такий забір не за 100 кілометрів, а в Олександрівській лікарні, або в скафандрах прямо у швидкій взяти матеріали і доставити в лабораторію? – журився на своїй сторінці Валерій.

Результати тесту таки прийшли в неділю – при тому, що в лікарню Валерій потрапив в п'ятницю, – і показали негативний результат. Рентген виявив у Харчишина односторонню пневмонію, після чого чоловік дві години провів у громадському транспорті, добираючись назад до Києва з Білої Церкви. Зараз він лікується в приватній лікарні.

Наостанок Харчишин заспокоїв підписників, що за час його триденного перебування у Білій Церкві жодного нового хворого туди не привезли, і порадив дотримуватися банальних правил гігієни і самоізоляції.

Ми ж нагадуємо, як правильно мити руки:

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