У Японії показали реалістичного андроїда-людину

Відомий розробник Хіросі Ісігуро створив нового робота, який виглядає як десятирічний хлопчик.

Над створенням таких андроїдів і гіноїдів працює не так багато інженерів і організацій. Частково це пов'язано з тим, що реалістично відтворити людську міміку на обличчі робота досить складно технічно, тому такі роботи – складні і дорогі пристрої.

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Один із найвідоміших робототехніків у цій сфері – професор Осакського університету Хіросі Ісігуро, який брав участь у створенні декількох людиноподібних роботів і навіть виготовив андроїда-двійника. Тепер японський інженер опублікував матеріали, що стосуються його нового проекту – андроїда на ім'я Ібукі. Тільки подивіться на це диво:

У міміці Ібукі закладений не тільки прояв емоцій, але і "мимовільні" рухи, що додають реалістичності: робот моргає і трохи рухає головою та очима. Сам Ісігуро вважає, що подібні розробки важливі, оскільки відкривають можливості для природного невербального спілкування роботів і людей.

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