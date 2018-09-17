На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Умані пройде міжнародний фестиваль повітряних куль
-
- 19
З 28 по 30 вересня 2018 року в Умані пройде міжнародний фестиваль повітряних куль "Монгольф'єрія". Квітуча країна".
У показі аеростатів і розважальних польотах візьмуть участь близько 15 повітроплавальних екіпажів. Показ повітряних куль і старти польотів будуть проходити щодня з 28 по 30 вересня о 7:00 і 16:30 (за наявності сприятливої погоди), в Умані, на стадіоні "Сокіл".
І ще: Пил до світанку: фестиваль Burning Man у світлинах Філіпа Волкера
Гості зможуть безкоштовно взяти участь у встановленні повітряних куль, зробити яскраві фотографії та дізнатися особливості підготовки аеростатів до польотів у рамках майстер-класів від організаторів.
Охочі зможуть здійснити політ над парком "Софіївка" і на власні очі помилуватися осінніми пейзажами з висоти пташиного польоту. Для цього потрібно попередньо замовити політ на сайті фестивалю.
Детальна програма заходів оновлюється і доступна на сторінці події в Facebook.
Організатори міжнародного фестивалю "Монгольф'єра. Квітуча країна" – громадська організація "Українське повітроплавне суспільство" і повітроплавне товариство "Монгольф'єр", за підтримки Уманської міської ради, міського голови Умані Олександра Цербе і благодійного фонду "Uman Tomorrow".
Читайте також: Герої знаменитих картин на музичному фестивалі Sziget: кумедні колажі
-
17:12Анна Трінчер – Love Story: вийшов новий кліп зірки серіалу Школа
-
16:56iOS 12 – основні фунції та як оновитися в Україні
-
16:47Балотеллі затролив сам себе у Instagram
-
16:30Територія А: забуті українські хіти 90-х, які змусять вас поностальгувати
-
16:24Дослідники знайшли найдавнішу у світі броварню
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:14В Умані пройде міжнародний фестиваль повітряних куль
-
15:59Українська компанія показала повністю низькопідлоговий трамвай
-
15:45Фотограф створює історії з незвичайного ракурсу: казкові кадри
-
15:30Лоукостер SkyUp переніс відкриття перших регулярних рейсів
-
15:15Крізь вогонь та перешкоди: як виглядають навчання українських резервістів
-
14:57Компактний універсал Mini Clubman отримав несподіваний тюнінг
-
14:45Хто кращий? Кара Делевінь здивувала фотопорівнянням
-
14:33Скажене Весілля: вийшов другий трейлер комедії
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
14:19Ці фантастичні фото перевернуть ваше уявлення про Іспанію
-
14:05Вірші про осінь: красиві українські поезії для дітей і дорослих
-
13:53Британець купив секс-ляльку і потрапив під суд
-
13:41І мертві підуть: творці шокували тривалістю серіалу
-
13:25З'явилися перші фото Хоакіна Фенікса зі зйомок фільму про Джокера
-
13:09Твої зелені очі: як кіт підкорює Reddit
-
12:58Вперше за 36 років: Маккартні досяг вершини чарту Billboard
-
12:37Симптоми глаукоми та її лікування
-
12:23Як виглядає унікальний храм в Таїланді: вражаючі фото
-
12:01Як вивести плями з одягу: корисні поради, чим відіпрати улюблені речі
-
16:30Територія А: забуті українські хіти 90-х, які змусять вас поностальгувати
-
14:33Скажене Весілля: вийшов другий трейлер комедії
-
12:01Як вивести плями з одягу: корисні поради, чим відіпрати улюблені речі
-
10:15Максимум драйву! Нові рок-треки тижня, які варто почути
-
08:18Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі
- 16 вересня
-
20:45Ярмоленко оформив шикарний дубль у матчі АПЛ
-
18:53Медики показали найбільш здоровий тип жіночої фігури
-
17:10Дівчина тижня: гаряча українська ню-модель Інна Микитась, яка радує мережу пікантними фото
-
15:31Стівен Кінг назвав найкращий фільм в історії
-
12:15Даша Астаф'єва кардинально змінила професію, а Сніжана Бабкіна – образ
-
10:28Чи корисні насправді суперфуди: відповідь Супрун
- 15 вересня
-
21:21Цей сир надзвичайно корисно їсти перед сном
-
18:50Кавоманам на озброєння: як на нас впливають популярні кавові напої
-
14:55Обрані найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
-
11:50Тест: Що б ти винайшов?
-
08:13В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai
- 14 вересня
-
20:52iPhone XS поставив абсолютний рекорд продуктивності в AnTuTu
-
18:40Volkswagen більше не буде випускати легендарного Beetle
-
16:20Як варити рис − головні правила і секрети
-
14:00Гід по стилю: ТОП-5 культових речей з 90-х, які зараз у тренді
-
12:155 нових книг, які допоможуть знайти своє "я"
-
11:20ВВ – Кобіта: запальний кліп з львівськими дівчатами і текст пісні
-
08:52Рятувальники попередили про погіршення погоди
- 13 вересня
-
21:54Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 16 серію
-
18:22Науковці назвали ще один фактор глобального потепління