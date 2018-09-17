В Умані пройде міжнародний фестиваль повітряних куль

З 28 по 30 вересня 2018 року в Умані пройде міжнародний фестиваль повітряних куль "Монгольф'єрія". Квітуча країна".

У показі аеростатів і розважальних польотах візьмуть участь близько 15 повітроплавальних екіпажів. Показ повітряних куль і старти польотів будуть проходити щодня з 28 по 30 вересня о 7:00 і 16:30 (за наявності сприятливої ​​погоди), в Умані, на стадіоні "Сокіл".

І ще: Пил до світанку: фестиваль Burning Man у світлинах Філіпа Волкера

Гості зможуть безкоштовно взяти участь у встановленні повітряних куль, зробити яскраві фотографії та дізнатися особливості підготовки аеростатів до польотів у рамках майстер-класів від організаторів.

Для польоту на повітряній кулі потрібно зробити замовлення / informator

Охочі зможуть здійснити політ над парком "Софіївка" і на власні очі помилуватися осінніми пейзажами з висоти пташиного польоту. Для цього потрібно попередньо замовити політ на сайті фестивалю.

Детальна програма заходів оновлюється і доступна на сторінці події в Facebook.

Організатори міжнародного фестивалю "Монгольф'єра. Квітуча країна" – громадська організація "Українське повітроплавне суспільство" і повітроплавне товариство "Монгольф'єр", за підтримки Уманської міської ради, міського голови Умані Олександра Цербе і благодійного фонду "Uman Tomorrow".

Читайте також: Герої знаменитих картин на музичному фестивалі Sziget: кумедні колажі