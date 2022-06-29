Укрзалізниця визначила ТОП 5 найкращих залізничних вокзалів

Укрзалізниця оприлюднила перелік вокзалів, які отримали найкращі оцінки пасажирів. Також вони опублікували 5 потягів, які найвище оцінили українці. Читайте далі та дізнайтеся, які вокзали та потяги посідають перші місця у цих рейтингах!

Укрзалізниця продовжує збирати відгуки пасажирів. Компанія обіцяє дослухатися до всіх побажань та зауважень.

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Цей рейтинг сформували на основі відгуків пасажирів, які усі охочі можуть залишити через QR-коди на вокзалах.

Найкращі залізничні вокзали України:

Одеса Запоріжжя Харків Рівне Івано-Франківськ

Укрзалізниця закликає пасажирів й надалі залишати відгуки про роботу залізниці! Саме завдяки цьому вдалося сформувати такий рейтинг найкращих потягів:

№91/92 Харків – Одеса

№749 Київ – Івано-Франківськ

№43 Івано-Франківськ – Київ

№236/235 Одеса – Чернівці

№233 Покровськ – Дніпро

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