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Укрзалізниця визначила ТОП 5 найкращих залізничних вокзалів

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Укрзалізниця визначила ТОП 5 найкращих залізничних вокзалів - фото 1

Укрзалізниця оприлюднила перелік вокзалів, які отримали найкращі оцінки пасажирів. Також вони опублікували 5 потягів, які найвище оцінили українці. Читайте далі та дізнайтеся, які вокзали та потяги посідають перші місця у цих рейтингах!

Укрзалізниця продовжує збирати відгуки пасажирів. Компанія обіцяє дослухатися до всіх побажань та зауважень.

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Цей рейтинг сформували на основі відгуків пасажирів, які усі охочі можуть залишити через QR-коди на вокзалах.

Найкращі залізничні вокзали України:

  1. Одеса
  2. Запоріжжя
  3. Харків
  4. Рівне
  5. Івано-Франківськ

Укрзалізниця закликає пасажирів й надалі залишати відгуки про роботу залізниці! Саме завдяки цьому вдалося сформувати такий рейтинг найкращих потягів:

  • №91/92 Харків – Одеса
  • №749 Київ – Івано-Франківськ
  • №43 Івано-Франківськ – Київ
  • №236/235 Одеса – Чернівці
  • №233 Покровськ – Дніпро

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