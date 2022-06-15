В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки 15-17 червня – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає усіх, що у країні зараз існує особлива загроза пожеж. Особливо це стосується періоду з 15 до 17 червня. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Зверніть увагу, що протягом цього тижня надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде переважно у центральних районах України, окрім західних, східних областей та Криму. Це пов'язано з високою температурою повітря та відсутністю опадів.

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"Увага! 15-17 червня в Україні, крім більшості районів західних, східних областей та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – зазначають у ДСНС.

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