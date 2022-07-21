В Україні дозволили другу бустерну дозу від COVID-19: для кого передбачена вакцинація

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики надали рекомендації, кому дозволено робити другу бустерну дозу він COVID-19. Читайте далі та дізнайтеся поради від МОЗ!

Друга бустерна доза від коронавірусу дозволена людям у віці старше 60 років та тим повнолітнім, у яких є хронічні захворювання. Також другий бустер рекомендують людям з інвалідністю та тим, хто має такі стани здоров'я, що можуть ускладнити перебіг захворювання. Відомо, що другу бустерну дозу вже роблять у ряді країн у різних кутах світу.

І ще: Щоб не отруїтися: базові правила безпечного харчування

Другий бустер в Україні робити мРНК-вакциною – Comirnaty/Pfizer. Від першої бустерної дози повинно минути не менше 4 місяців.

Здоровим людям у віці від 16 до 60 років НЕ рекомендують поки робити другу бустерну дозу. Це зумовлено дослідженнями, які показали, що для таких людей позитивний ефект від додаткової другої бустерної дози мінімальний. А ось для тих, хто старше 60 років, вплив на імунітет є і це покращує захист від хвороби.

До теми: Холера, чума і російська пропаганда: нові міфи, які поширюють окупанти