В Україні будуть проводити перепис населення що десять років – постанова ВР

Перепис населення в Україні відбуватиметься кожні десятиліття, згідно з новою постановою Верховної Ради України. Читайте далі та дізнайтеся, як це будуть організовувати!

Всеукраїнський перепис населення планують на 2023 рік, проте дату і терміни визначить Кабмін. Наразі ці дані невідомі, проте перепис буде проходити не рідше, ніж раз на десять років. Про це зазначає відповідна постанова Верховна Рада.

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Відомо, що у 2001 році відбувся перший та єдиний всеукраїнський перепис населення в Україні, який показав, що кількість населення України – майже 48,5 млн.

У майбутньому дані будуть заповнюватися через спеціальне програмне забезпечення у мережі Інтернет, використовуватимуться національні електронні інформаційні ресурси. Раніше для перепису спеціальні працівники відвідували квартири та будинки.

Важливо, що цей законопроєкт передбачає, що інформацію щодо конкретних категорій зможуть отримувати згруповано від причетних осіб. До прикладу, дані про дітей-сиріт надаватимуть дитячі будинки.

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