В тестовому режимі: на Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію

На території Нижньоворітської громади, на межі Львівської та Закарпатської областей, запустили першу в області вітрову електростанцію. Вона оснащена турбіною потужністю 4,8 МВт.

Про це виданню Суспільне Ужгорож розповіла заступниця директора зі зв’язків з громадськістю ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" Ольга Поштак.

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На Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію, яка оснащена турбіною потужністю 4,8 мВт та здатна забезпечити електроенергією 3 тисячі будинків.

За кілька днів після завершення контролю, вітротурбіна вийде на свою номінальну потужність 4,8 МВт і тоді буде генерувати без обмежень. На сьогодні вона генерує на рівні 2 МВт, – розповіла Ольга Поштак.

За словами Ольги Поштак, будівництво та запуск вітроелектростанції погодили з провідними фахівцями, екологами та орнітологами.

Будівництву передував комплекс інженерно-геодезичних вишукувань. До дослідження залучаються екологи, біологи, які визначають, чи немає в тій місцевості червонокнижної флори та фауни, де проходить міграція птахів, враховувався ареал поширень першоцвітів, – додала Ольга Поштак.

Повідомляється, що вітрова електростанція працює у тестовому режимі з потужністю 1,8 мВт. Станом на 31 липня завдяки її роботі вже вдалося виробити 98 тисяч кВт/год електроенергії.

Вітротурбіна має висоту башти 120 метрів і діаметр ротора – 152 метри. За таких технічних характеристик вона є "вітротурбіною середнього розміру", порівняно з іншими вітротурбінами, що наразі працюють в Україні.

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