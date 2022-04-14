В Одесі демонтували таблички російських міст, у Тернополі – літак, а в Рівному – танк

Дерусифікація в українських містах триває. На цей раз радянської спадщини позбулися в Одесі, Тернополі та Рівному.

Одесити позбулися табличок з назвами міст росії, у тернополян тепер не буде постаменту з радянським літаком, а рівняни демонтували самохідну артилерійську установку.

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В Одесі на Думській площі зняли 5 табличок-вказівників з назвами російських міст-"побратимів". Планують їх замінити назвами тих міст, які активно допомагають Одесі у воєнний час. "Суспільне" показали, як одесити знімали вказівники на москву, таганрог, санкт-петербург, волгоград та ростов-на-дону.

Міський голова Тернополя Сергій Надалернополі повідомив, що у місті на масиві "Східний" з 1972 року був постамент з радянським літаком МіГ-17. Цей аварійний літак демонтували, а на його місці згодом буде пам'ятник Героям України.

Секретар міськради Рівного Віктор Шакирзян розповів, що було ухвалене рішення позбутися символів радянської окупації. Першою демонтували радянську самохідну артилерійську установку. Її прибрали з постаменту, а натомість планують поставити туди українську техніку, яка захищала Україну від російських окупантів.

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