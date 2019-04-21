В Іспанії позбулись Червоної Шапочки у бібліотеках

У Барселоні історія Червоної Шапочки опинилась серед вилученої літератури. А все тому, що вона показує жінок та чоловіків неправильно. Детальніше читайте далі.

У шкільній бібліотеці Барселони позбулись 200 книг, серед яких і Червона Шапочка. Річ у тому, що у дитячих книжках знайшли пропаганду гендерних стереотипів та сексистські висловлювання. Виявилось, що 30% літератури так чи інакше є сексистськими.

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У багатьох іспанських школах також замислились про фільтрування дитячих книг, у яких можуть бути стереотипи та сексизм. До слова, не лише Червона Шапочка виявилась "вовком в овечій шкурі", а й популярна історія про святого Георга, яку полюбляють католики. Щоправда, всі 200 книг з бібліотеки Барселони замінили на іншу літературу, щоб не позбавляти дітей можливості читати.

"У 5 років у дітей вже сформоване уявлення про гендерні ролі, вони розуміють, що значить бути хлопчиком і дівчинкою. Тому дуже важливо працювати над поняттям гендеру з пелюшок", – прокоментувала ситуацію голова батьківського комітету Естель Клюзелла.

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