В Apple Watch виявили секретну функцію

Розробники watchOS приховали сюрприз для користувачів Apple Watch.

Іноді нам здається, що ми знаємо про якійсь гаджет Apple практично все. А потім випадково знаходимо щось, що звикли називати "пасхалка".

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Виявляється, в Apple Watch розробники watchOS приховали невеликий, але дуже приємний сюрприз. У день вашого народження годинник запустить "у небо" повітряні кульки прямо поверх циферблата. Але, щоб побачити кулі, потрібно виконати одну умову.

У даних телефонної книги, з самого верху списку контактів, вкажіть дату народження для вашої особистої картки. Все, залишається дочекатися пам'ятної дати!

В Apple Watch виявили секретну функцію

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