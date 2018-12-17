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В Apple Watch виявили секретну функцію
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Розробники watchOS приховали сюрприз для користувачів Apple Watch.
Іноді нам здається, що ми знаємо про якійсь гаджет Apple практично все. А потім випадково знаходимо щось, що звикли називати "пасхалка".
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Виявляється, в Apple Watch розробники watchOS приховали невеликий, але дуже приємний сюрприз. У день вашого народження годинник запустить "у небо" повітряні кульки прямо поверх циферблата. Але, щоб побачити кулі, потрібно виконати одну умову.
У даних телефонної книги, з самого верху списку контактів, вкажіть дату народження для вашої особистої картки. Все, залишається дочекатися пам'ятної дати!
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