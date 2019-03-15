Усуваємо цвіль у ванній назавжди: три простих кроки

Кожен з нас стикався з такого неприємною проблемою як цвіль. Розповідаємо про три способи позбутися цвілі раз і назавжди: почнемо з простого і закінчимо складним.

Вологість і провітрювання

Почнемо з основного. Для початку слід усунути всі протікання у ванній кімнаті, адже зайва волога дає цвілі офіційний дозвіл "на в'їзд". Якщо у вас є вентиляційний вихід, то вам дуже пощастило. До того ж за грати можна поставити вентилятор, який значно поліпшить провітрювання.

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Провітрюйте ванну кімнату якомога частіше

Ультрафіолетова лампа

Світло чудово бореться з грибками і бактеріями, до такого висновку прийшли вчені ще в 19 столітті. А ультрафіолетові лампи успішно використовують в лікарнях донині. Власне, для позбавлення від цвілі (і не тільки) цей варіант підійде найкраще.

Складний спосіб

Якщо ви колись жили у хрущовці, то знаєте, що в таких квартирах є вікно між ванною кімнатою та кухнею. Багатьом воно чомусь не подобалося і його прибирали, а сучасні квартири взагалі будують без нього. Однак, факт залишається фактом: з таким вікном цвілі у ванній практично немає. Причина у додатковому джерелі сонячного світла, хоч і невеликому, а також у додатковому способі провітрювання. Якщо перші два варіанти вам не допомогли, час братися за ремонт.

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