Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Усуваємо цвіль у ванній назавжди: три простих кроки

  • 32
Світло чудово бореться з грибками і бактеріями - фото 1
Світло чудово бореться з грибками і бактеріями / po-chistim

Кожен з нас стикався з такого неприємною проблемою як цвіль. Розповідаємо про три способи позбутися цвілі раз і назавжди: почнемо з простого і закінчимо складним.

Вологість і провітрювання

Почнемо з основного. Для початку слід усунути всі протікання у ванній кімнаті, адже зайва волога дає цвілі офіційний дозвіл "на в'їзд". Якщо у вас є вентиляційний вихід, то вам дуже пощастило. До того ж за грати можна поставити вентилятор, який значно поліпшить провітрювання.

І ще: Звідки брати енергію: прості лайфхаки

Провітрюйте ванну кімнату якомога частіше - фото 314692
Провітрюйте ванну кімнату якомога частіше

Ультрафіолетова лампа

Світло чудово бореться з грибками і бактеріями, до такого висновку прийшли вчені ще в 19 столітті. А ультрафіолетові лампи успішно використовують в лікарнях донині. Власне, для позбавлення від цвілі (і не тільки) цей варіант підійде найкраще.

Складний спосіб

Якщо ви колись жили у хрущовці, то знаєте, що в таких квартирах є вікно між ванною кімнатою та кухнею. Багатьом воно чомусь не подобалося і його прибирали, а сучасні квартири взагалі будують без нього. Однак, факт залишається фактом: з таким вікном цвілі у ванній практично немає. Причина у додатковому джерелі сонячного світла, хоч і невеликому, а також у додатковому способі провітрювання. Якщо перші два варіанти вам не допомогли, час братися за ремонт.

Усуваємо цвіль у ванній назавжди: три простих кроки - фото 314691

Читайте також: Простий лайфхак, як швидко отримати м'яке масло для випічки

Джерело: ajrestores
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 3572
Прикольний тест: Який ти березневий кіт?
  • 13 березня, 10:15
  • 1084
Гороскоп на 15 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 18:00
  • 183
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Цікавинки