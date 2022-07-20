У США вручили премію Dissident Human Rights Award – відзначили весь український народ

Олена Зеленська, перша леді України, отримала премію для всього українського народу. Читайте далі та дізнайтеся, за що нагороджують цією премією!

Нагородження премії "Dissident Human Rights Award" відбулося у Вашингтоні в Меморіалі пам'яті жертв комунізму. У цей раз уперше премію отримала не людина, а цілий народ.

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Премію "Dissident Human Rights Award" вручають від 2015 року активістам та дисидентам поневолених народів за їхню хоробрість у відстоюванні прав людини та свободи.

Українці отримали цю відзнаку за "мужню боротьбу за свободу проти агресивної війни росії".

"Ціною героїчних зусиль ми боремося зараз не лише за свою свободу. Ми боремося, щоб сталінський Великий терор більше не зміг використовуватися ніде й ніколи у цивілізованому світі. Саме про це і говорить сьогоднішня нагорода, яку везу до України", – прокоментувала Олена Зеленська.

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