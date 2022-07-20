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У США вручили премію Dissident Human Rights Award – відзначили весь український народ

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У США вручили премію Dissident Human Rights Award – відзначили весь український народ - фото 1

Олена Зеленська, перша леді України, отримала премію для всього українського народу. Читайте далі та дізнайтеся, за що нагороджують цією премією!

Нагородження премії "Dissident Human Rights Award" відбулося у Вашингтоні в Меморіалі пам'яті жертв комунізму. У цей раз уперше премію отримала не людина, а цілий народ.

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Премію "Dissident Human Rights Award" вручають від 2015 року активістам та дисидентам поневолених народів за їхню хоробрість у відстоюванні прав людини та свободи.

Українці отримали цю відзнаку за "мужню боротьбу за свободу проти агресивної війни росії".

У США вручили премію Dissident Human Rights Award – відзначили весь український народ - фото 509822

"Ціною героїчних зусиль ми боремося зараз не лише за свою свободу. Ми боремося, щоб сталінський Великий терор більше не зміг використовуватися ніде й ніколи у цивілізованому світі. Саме про це і говорить сьогоднішня нагорода, яку везу до України", – прокоментувала Олена Зеленська.

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