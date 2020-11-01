УСИК – ЧІСОРА: дивитись відео і результат бою, хто переміг

Олександр Усик і Дерек Чісора провели незвичайний бій 31 жовтня 2020 року. Проте поєдинок завершився цікавим фіналом. Дізнайтеся результати та дивіться повне відео бою.

У ніч на 31 жовтня у Лондоні пройшов супербій між Олександром Усиком та Дереком Чісорою у надважкій вазі. Зустріч була напруженою, але перемогу все ж вдалось отримати Усику завдяки одноголосному рішенню суддів.

Як це було: УСИК – ЧІСОРА: трансляція бою 31 жовтня 2020

Хоч на рингу Чісора й задавав ритм, але Усик перечекав перші раунди, щоб британець встиг втомитись. Аж у 7 раунді український боксер нарешті максимально активізувався, така ситуація тривала до 10 раунду, де вирішив показати свою міць Чісора, але йому не вдалось провернути лакіпанч.

Усик – Чісора: дивитись повне відео бою:

Тим часом Олександр Усик коментує рішенням щодо бою:

"Я рік не боксував, а тут відбоксував і прямо куражнув. Ви бачили мою усмішку. Я вдячний Всевишньому за цю перемогу і що вдалось так відбоксувати. Дуже радий, що наша команда тепер видихне... Чісора завдавав чудові удари. Мій спаринг-партнер наносив такі ж, він мене так гатив на тренування. Він бив мене нещадно, і я був готовий до цих "бомб". Дякую Чісорі за те, що він погодився на цей поєдинок і влаштував такий бій"", – поділився боксер після супербою.

Читайте також: Безпілотний гоночний болід потрапив в аварію на старті гонки: відео