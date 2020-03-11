Усі дати з історії України для ЗНО в одній пісні: цей реп став хітом мережі

Студент записав крутий реп із датами, які потрібно вивчити на ЗНО з історії України. Читайте далі та дивіться, що з цього вийшло!

Цього хлопця багато хто знає за його попереднім хітом – реп про наголоси. Особливість його треків полягає у тому, що вони можуть допомогти підготуватися до ЗНО! Ігор Гавреш та його оригінальний реп – справжній хіт та допомога багатьом випускникам.

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Найсвіжіший цьогорічний трек Ігоря продовжив традицію й теж присвячений підготовці до ЗНО. Цього разу – ЗНО з історії України. У пісні звучать головні дати та постаті з української історії. Для тих, кому складно вчити напам'ять історію, – слухайте ритмічну пісню та запам'ятовуйте! Тим більше слухати такий історичний реп можна будь-де та будь-коли.

РепІсторія – Дати ЗНО з історії України слухати онлайн:

Дати ЗНО з історії України, текст

Був 1113 рік –

укладення "Повісті минулих літ"

860 – перший похід

з Аскольдом на Царгород за небосхід

907, 911, 941 і 944 – знову туди,

Константинополь русичі дуже любили

882 – Олег об'єднав,

північні і південні землі, яка краса

1019-1054 – Ярослав Великий князь

ворогів розносить вперто.

1036 рік він печенігів загасив, розгромив

1097 рік Любецький з’їзд, нема сил

Летить пил, все, що можна він зробив, але

1240 Київ гепнули монголи

1187 – "Слово о полку Ігоревім"

1556 – була заснована першая січ

1223 – на річці Калці б'ють носи

1686 – Вічний мир

1362 – битва Сині Води

1617 – була Вільшанська угода

1385 – уклали Кревську унію

1637 – повстання під проводом Гуні

1648 – Жовтоводська, Корсунська і Пилявецька

1649 – Зборівська, 1651 – це Берестецька

1653 – облога Жванецька,

Битва Батозька – 1652

1621 – битва Хотин

1618 рік – похід на Москву козаків

1625 року була Куруківська угода

1632 року – Пункти заспокоєння руського народу

1658 – Гадяцький договір там просять

1659 – Конотопська битва, пам'ятайте, малята

1667 – Андрусівське перемир'я, від всього утома

1669 – визнання Гетьманщиною протекторату (Корсунська угода)

1199 – утворена Галицько-Волинська держава

1654 рік – Березневі статті вони прийняли тоді

1676 року була Журавненська мирна угода

1677 рік – пацани пішли в Чигиринський похід

1798 – вихід "Енеїди"

1868 – створення "Просвіти"

1710 – конституція Пилипа

1709 – Полтавська битва

1708 рік – це Батурин нанівець

1775 – Запорізькій січі кінець

1669 – Глухівські статті у нас

1876 – підписали Емський указ

1848 – це кріпацтва скасування (на заході)

1840 – це перше "Кобзаря" видання

1830 – польське визвольне повстання

1846-1847 – братства Мефодія діяння

1596 – Берестейська унія

1805 Харківський універ

1489 – про козаків перша згадка

1828 – зникла Січ Задунайська

1529 – перший литовський статут

1768 – що у нас, Коліївщина тут

1875 – університет Чернівці

1890 – час радикальної партії

1734 – Підпільненська Січ

1764 – нема гетьманства якась дічь

1713 – на правобереженій Україні

більше нема козацтва усе в руїні

Універсали були так: червень(1), липень(2), листопад(3)

22 січня вже в нас – УНР – незалежна

1900 – утворили РУП(радикальна)

1908 – утворили ТУП(поступовці)

Березень 1917 – створили УЦР

Квітень 1917 – всеукр. нац. конгрес

29 квітня 1918 рік

прийшов Скоропадський і посунув всіх убік

1956 – XX з’їзд КПРС

2014 – асоціація з ЄС

6 грудня 1991 – заснували Збройні сили

А у 2008 до СОТ ми вступили

1929 – утворили там ОУН

1989 – України народний рух

24 серпня 1991 – проголошення незалежності

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