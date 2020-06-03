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Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього

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Кадр з фільму "Назад у майбутнє" - фото 1
Кадр з фільму "Назад у майбутнє"

Іноді для того, щоб винайти щось геніальне, не потрібно штучного інтелекту чи наукового ступеня. Достатньо однієї дрібнички, яка зробить звичну річ у стократ зручнішою та прикольнішою.

Користувачі популярного форуму Reddit діляться простими, але водночас крутими пристосуваннями, які перетворюють добре знайомі нам речі на футурустичні. Зацініть!

До краю сорочки пришитий клаптик тканини, яким можна протирати окуляри

Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього - фото 407987

Підставка для лопатки, завдяки якій ваш стіл буде чистим

Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього - фото 407988

У туалеті цього аеропорту світильники показують, які кабінки вільні, а які – зайняті

Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього - фото 407946

Спинку цієї лавки можна повернути так, щоб милуватись або парком, або океаном

Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього - фото 407948

Викликати цей ліфт можна ногою – для цього є спеціальна кнопка

Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього - фото 407949

Продовження ліній на стінах допомагає людям паркуватись

Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього - фото 407955

По кроках, а не по типу: так виглядає проста інструкція для збірки меблів

Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього - фото 407952

Гідеса зробила собі такий пояс, щоб збирати пластикові пляшки, які вона знаходить по дорозі

Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього - фото 407953

Два види мила у ресторані: неароматизованим пропонують мити руки перед їдою, ароматизованим – після

Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього - фото 407959

Полички холодильника можна покрутити, щоб легко дістатись до потрібних продуктів

Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього - фото 407960

Стільці обладнані колесами від роликів, щоб на них було зручно кататись по офісу

Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього - фото 407979

Двері у ванній кімнаті готелю можуть закрити будь-який із двох дверних отворів

Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього - фото 407982

Різні поверхні у дитячому магазині дозволяють влаштувати "випробування колясок" в реалі

Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього - фото 407984

У цьому готелі план евакуації при пожежі розміщений внизу, тому що в разі сильного задимлення коридору тільки там можна буде його розгледіти

Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього - фото 407983

Етикетка вибита на манго лазером, а не наклеєна

Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього - фото 407950

Місцеве кафе використовує кавові кубики льоду, щоб ice-кава потім не була водянистою

Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього - фото 407951

Читайте також: Добірка мемів, від яких сумно і весело водночас

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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