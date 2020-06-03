Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього

Кадр з фільму "Назад у майбутнє"

Іноді для того, щоб винайти щось геніальне, не потрібно штучного інтелекту чи наукового ступеня. Достатньо однієї дрібнички, яка зробить звичну річ у стократ зручнішою та прикольнішою.

Користувачі популярного форуму Reddit діляться простими, але водночас крутими пристосуваннями, які перетворюють добре знайомі нам речі на футурустичні. Зацініть!

До краю сорочки пришитий клаптик тканини, яким можна протирати окуляри

Підставка для лопатки, завдяки якій ваш стіл буде чистим

У туалеті цього аеропорту світильники показують, які кабінки вільні, а які – зайняті

Спинку цієї лавки можна повернути так, щоб милуватись або парком, або океаном

Викликати цей ліфт можна ногою – для цього є спеціальна кнопка

Продовження ліній на стінах допомагає людям паркуватись

По кроках, а не по типу: так виглядає проста інструкція для збірки меблів

Гідеса зробила собі такий пояс, щоб збирати пластикові пляшки, які вона знаходить по дорозі

Два види мила у ресторані: неароматизованим пропонують мити руки перед їдою, ароматизованим – після

Полички холодильника можна покрутити, щоб легко дістатись до потрібних продуктів

Стільці обладнані колесами від роликів, щоб на них було зручно кататись по офісу

Двері у ванній кімнаті готелю можуть закрити будь-який із двох дверних отворів

Різні поверхні у дитячому магазині дозволяють влаштувати "випробування колясок" в реалі

У цьому готелі план евакуації при пожежі розміщений внизу, тому що в разі сильного задимлення коридору тільки там можна буде його розгледіти

Етикетка вибита на манго лазером, а не наклеєна

Місцеве кафе використовує кавові кубики льоду, щоб ice-кава потім не була водянистою

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