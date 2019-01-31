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Уперше в Україні: як пройшов шалений концерт Twenty One Pilots у Києві

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Twenty One Pilots запалили українську столицю - фото 1
Twenty One Pilots запалили українську столицю

30 січня у Палаці спорту відбувся перший в Україні концерт американського гурту Twenty One Pilots. Зазначимо, що сотні прихильників "пайлотів" простояли на вулиці понад шість годин для того, аби побачити своїх кумирів. Дивіться, як це було!

Примітно, що більшість фанів Twenty One Pilots мали на собі який елемент жовтого кольору або просто обмотувався жовтим скотчем. Це було зроблено не просто так, адже саме цей колір – символ останнього альбому гурту.

І ще: Twenty One Pilots – Chlorine: дивитись новий кліп онлайн

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Уперше в Україні: як пройшов шалений концерт Twenty One Pilots у Києві - фото 304805
Уперше в Україні: як пройшов шалений концерт Twenty One Pilots у Києві - фото 304807
Уперше в Україні: як пройшов шалений концерт Twenty One Pilots у Києві - фото 304806
Уперше в Україні: як пройшов шалений концерт Twenty One Pilots у Києві - фото 304808
Уперше в Україні: як пройшов шалений концерт Twenty One Pilots у Києві - фото 304809
Уперше в Україні: як пройшов шалений концерт Twenty One Pilots у Києві - фото 304810
Уперше в Україні: як пройшов шалений концерт Twenty One Pilots у Києві - фото 304812
Уперше в Україні: як пройшов шалений концерт Twenty One Pilots у Києві - фото 304813
Уперше в Україні: як пройшов шалений концерт Twenty One Pilots у Києві - фото 304811
Уперше в Україні: як пройшов шалений концерт Twenty One Pilots у Києві - фото 304814

Читайте також: Imagine Dragons – Bad Liar: дивитися онлайн новий кліп гурту

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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