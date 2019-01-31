Уперше в Україні: як пройшов шалений концерт Twenty One Pilots у Києві

30 січня у Палаці спорту відбувся перший в Україні концерт американського гурту Twenty One Pilots. Зазначимо, що сотні прихильників "пайлотів" простояли на вулиці понад шість годин для того, аби побачити своїх кумирів. Дивіться, як це було!

Примітно, що більшість фанів Twenty One Pilots мали на собі який елемент жовтого кольору або просто обмотувався жовтим скотчем. Це було зроблено не просто так, адже саме цей колір – символ останнього альбому гурту.

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