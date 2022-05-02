Унікальний гурт Junket дасть благодійний концерт у Львові

3 травня о 19:00 у LV Café Jazz club, що у Львові, відбудеться благодійний концерт унікального гурту Junket, який не грає попередньо заготовлену музику. Кошти перекажуть на потреби ЗСУ.

Стилістика Junket охоплює такі жанри як break-beat, funk, electro dub, minimal house та dnb. Специфікою гурту є те, що вони не грають заздалегідь заготовлені композиції, а все роблять з нуля, в онлайн-режимі, без другого дубля та можливості редагування, тобто створюють музику безпосередньо перед слухачем.

І ще: Місця щасливих людей: зірки переспівали хіт Кузьми про міста України

Вхід на концерт Junket коштуватиме 150 гривень. Зібрані кошти перекажуть на рахунок ГО Міжнародна Асоціація Мистців, а далі їх скерують на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ.

Також у закладі LV Cafe jazz club розмістять банери з QR кодом, за допомогою яких можна перерахувати кошти на допомогу українській армії.

Детальна інформація за телефоном: +38 096 248 24 24. Junket – це проєкт, який спонтанно утворився на художній виставці, де учасники Atomic Simao (Георгій Вальчук та Микола Шостов) створили симбіоз з електронного звучання та живих інструментів (саксофон, флейта). Пізніше, на одному з джем сейшенів, із двома Атоміками імпровізував виходець із "важкої" музики (гурт Point) вокаліст Діма Сазонов і одразу влився до колективу. У створенні музики він активно використовує процесор ефектів, що надає звучанню легкості, трансовості та особливого драйву. Всі тексти Дмитра – це фрістайл, вони народжуються так само спонтанно і від виступу до виступу змінюються, відточуються і набувають нових форм.

До теми: Українські аніматори створили відеоряд на пісню The Tiger Lillies та The Hypnotunez