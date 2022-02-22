Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Kalush

Унікальна дзеркальна дата 22.02.2022: як загадати бажання, щоб воно збулось

  • 285
22.02.2022 – що можна і не можна робити у цей день - фото 1
22.02.2022 – що можна і не можна робити у цей день / emy on Unsplash

Дзеркальна дата – це важлива подія, яка допомагає додати вдачі та успіхів у життя, адже у цей день ідеально мріяти та ставити нові цілі. Тому розповідаємо, як правильно загадати бажання 22.02.2022.

22 лютого 2022 року випадає дзеркальна дата, яка з погляду нумерології та езотерики, є особливим часом для того, щоб починати щось нове, реалізовувати власні ідеї та загадувати бажання. У цей день все сприятиме тому, щоб у житті побільшало щастя та успіху, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Гороскоп на 22 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Відзначимо, що й те, що дата випадає на вівторок лише підкреслює енергетику цього дня. А число два додає сміливості та стійкості, допомагає розкривати таланти та притягує позитивні зміни у життя.

Як правильно загадувати бажання 22.02.2022:

  1. Продумайте бажання до дрібниць;
  2. Висловіть його максимально чітко та лаконічно, не використовуючи слова "хочу" та "бажаю";
  3. Запишіть бажання на папері, а також прокручуйте в голові упродовж дня;
  4. До півночі сховаєте листок із записаним бажанням від сторонніх, щоб ніхто не знав, де він є;
  5. Зовсім скоро ваше бажання збудеться.
Andrew Neel on Unsplash - фото 498038
Andrew Neel on Unsplash

Що можна робити 22.02.2022:

  • Будувати плани та ставити нові цілі;
  • Йти на компроміси з близькими;
  • Починати нові справи та стосунки;
  • Заводити нові корисні звички;
  • Зізнаватись у своїх почуттях;
  • Наводити лад вдома;
  • Змінювати стиль.
Cristian Escobar on Unsplash - фото 498039
Cristian Escobar on Unsplash

Дзеркальна дата 22.02.2022, що не можна робити:

  • Не можна тримати у голові негативні думки;
  • Не можна бажати комусь зла;
  • Не можна обговорювати життя інших;
  • Не можна згадувати негатив з минулого;
  • Не можна сваритись та конфліктувати;
  • Не можна піддаватись бажанню спонтанних покупок;
  • Не можна принижувати себе за помилки та невдачі.

Читайте також: 22 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

пропозиції партнерів
Новини