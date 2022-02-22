Унікальна дзеркальна дата 22.02.2022: як загадати бажання, щоб воно збулось

22.02.2022 – що можна і не можна робити у цей день / emy on Unsplash

Дзеркальна дата – це важлива подія, яка допомагає додати вдачі та успіхів у життя, адже у цей день ідеально мріяти та ставити нові цілі. Тому розповідаємо, як правильно загадати бажання 22.02.2022.

22 лютого 2022 року випадає дзеркальна дата, яка з погляду нумерології та езотерики, є особливим часом для того, щоб починати щось нове, реалізовувати власні ідеї та загадувати бажання. У цей день все сприятиме тому, щоб у житті побільшало щастя та успіху, пише Радіо MAXIMUM.

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Відзначимо, що й те, що дата випадає на вівторок лише підкреслює енергетику цього дня. А число два додає сміливості та стійкості, допомагає розкривати таланти та притягує позитивні зміни у життя.

Як правильно загадувати бажання 22.02.2022:

Продумайте бажання до дрібниць; Висловіть його максимально чітко та лаконічно, не використовуючи слова "хочу" та "бажаю"; Запишіть бажання на папері, а також прокручуйте в голові упродовж дня; До півночі сховаєте листок із записаним бажанням від сторонніх, щоб ніхто не знав, де він є; Зовсім скоро ваше бажання збудеться.

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Що можна робити 22.02.2022:

Будувати плани та ставити нові цілі;

Йти на компроміси з близькими;

Починати нові справи та стосунки;

Заводити нові корисні звички;

Зізнаватись у своїх почуттях;

Наводити лад вдома;

Змінювати стиль.

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Дзеркальна дата 22.02.2022, що не можна робити:

Не можна тримати у голові негативні думки;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна обговорювати життя інших;

Не можна згадувати негатив з минулого;

Не можна сваритись та конфліктувати;

Не можна піддаватись бажанню спонтанних покупок;

Не можна принижувати себе за помилки та невдачі.

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