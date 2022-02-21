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Гороскоп на 22 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 22 лютого 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У вівторок, 22 лютого, виявляйте обережність та обмежте заняття небезпечними видами спорту. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 22 лютого 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, намагайтеся міцніше закріпити завойовані позиції на роботі. Багато залежатиме від покровителів. Їхня допомога, або навіть просто порада, можуть сильно вплинути на подальший розвиток подій.
Телець
Тельці, в особистому житті сімейних представників цього знаку зодіаку настане час спокою та взаєморозуміння. У деяких пар почуття спалахнуть із новою силою.
Близнюки
Близнюки, самотні люди в цей період будуть відчувати підвищений інтерес з боку протилежної статі. Постарайтеся зупинити свій вибір на одному, інакше ви ризикуєте залишитися біля "розбитого корита".
Рак
Раки, у сфері здоров'я необхідно остерігатися переломів та травм. Також виникне цілком реальна небезпека розвитку запальних процесів області вухо-горло-ніс. Не допускайте переохолодження, одягайтеся за погодою.
Лев
Леви, якщо ваші стосунки зав'язалися зовсім недавно, приготуйтеся до того, що почуття та думки, які партнер приховував від вас, перестануть бути таємницею. Допоможіть коханій людині розкритися, і вона розповість вам про себе буквально все.
Діва
Діви, це сприятливий час для догляду за зовнішністю. Масажі, косметичні процедури, різні маски – допоможуть представницям цього знаку зодіаку підготуватися до весни.
Терези
Терези, коло ваших обов'язків розшириться. Не виключено, що вам доведеться попрацювати понаднормово. Ваше честолюбство змусить працювати за двох і додасть бажання досягти максимального успіху.
Скорпіон
Скорпіони, все ж таки обережність не завадить. Пам'ятайте, що на зміну сьогоденню прийде день завтрашній. Намагайтеся мати грошову "подушку безпеки", попри те, що у фінансовому плані витрати будуть досить високими.
Стрілець
Стрільці, якщо у вас немає постійного партнера, то цей час може стати періодом приємних змін в особистому житті. Намагайтеся частіше бути на людях. Взаємини з новим знайомим незабаром стануть досить близькими.
Козеріг
Козороги, намагайтеся уникати фізичних та психологічних навантажень. Вони можуть негативно позначитися на самопочутті та спровокувати загострення хронічної хвороби. Також великий ризик стати жертвою вірусної інфекції.
Водолій
Водолії, зараз вам вдасться проявити себе з найкращого боку, і ця обставина не забариться позначитися на ставленні до вас начальства та товаришів по службі. Не дайте успіху запаморочити вам голову, утримайтеся від проявів марнославства. Колеги будуть на вашому боці.
Риби
Риби, особисте життя складається неоднозначно. Роман, який почався зовсім недавно, подарує вам багато яскравих вражень. Стане очевидно, що ви та ваш новий партнер ні в чому не схожі один на одного. Що, втім, не завадить вам чудово проводити час разом.
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