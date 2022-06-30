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Укрзалізниця провела індексацію тарифів: вартість вантажоперевезень зросте на 70%
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Міністерство інфраструктури України підтримало пропозицію та провело індексацію тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення. Читайте далі та дізнайтеся, які, у зв'язку з цим, передбачені зміни!
Таке рішення обґрунтоване певними чинниками: через різке зниження обсягів вантажоперевезень, здорожчанням паливно-мастильних матеріалів та зростальною потребою Укрзалізниці у коштах на відновлення зруйнованої агресором інфраструктури. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
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"З початку повномасштабної агресії росії "Укрзалізниця" взяла на себе один із найважчих ударів агресора. Вантажні перевезення, які є ключовим джерелом прибутку компанії, скоротилися на 65,3%, майже 6 300 км колій було зруйновано ворогом. Водночас залізничники безоплатно евакуювали 3,7 млн пасажирів, перевезли близько 97 тис. тонн гуманітарної допомоги", – йдеться у повідомленні Александра Кубракова, Міністра інфраструктури України.
Індексація надасть можливість стабілізувати фінансовий стан "Укрзалізниці".
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