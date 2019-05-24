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Укрзалізниця дозволить перевозити велосипеди на Інтерсіті, але є одне але

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Подорожувати з велосипедом тепер ще легше - фото 1
Подорожувати з велосипедом тепер ще легше

Глава Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що відсьогодні перевозити велосипеди можна не тільки в нічних поїздах, а й в Інтерсіті й Інтерсіті +. Відповідні підрозділи вже отримали документально оформлені роз'яснення, так що провідники не мають права перешкоджати перевезенню велосипедів.

Однак, є одне не вельми втішне "але". Наявні вагони поїздів поїздах Інтерсіті й Інтерсіті + спроектовані без технічної можливості для перевезення велосипедів. Таким чином, для перевезення велосипед доведеться розібрати та правильно упакувати, інакше в вагон його не пустять.

І ще: Укрзалізниця запускає потяг Дніпро – Перемишль: вартість квитка

Інформаційна картка з подробицями вже розміщена на Facebook-сторінці Укрзалізниці:

Як перевозити велосипед в Інтерсіті й Інтерсіті + - фото 329834

Як бачимо, у випадку з Інтерсіті провезення велосипеда дозволяється, тільки якщо його можна вільно розмістити на місці, призначеному для ручної поклажі. Ця умова накладає помітні обмеження на процес, адже помістити на відповідні полиці можна не кожен велосипед, причому навіть у розібраному вигляді.

Нагадаємо, що недавно Укрзалізниця спільно Мінсоцполітики реалізувала для людей з інвалідністю можливість покупки пільгових квитків онлайн. Компанія вже продала перші 100 мільйонів квитків через інтернет, на онлайн-продажі зараз припадає 56% від усіх реалізованих квитків.

Читайте також: Пасажири обурилися станом нового поїзда Укрзалізниці

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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