Український проєкт Дія.City отримав премію у галузі дизайну

Дизайн проєкту "Дія.City" створила агенція "Fedoriv" і отримали одну з найважливіших та найпрестижніших премій у сфері дизайну "Red Dot". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Окрім премії, відтепер проєкт Дія.City представлять у щорічному виданні Red Dot Design Yearbook, а також у Музеї дизайну Red Dot в Ессені, який на сьогодні є найбільшим у світі зібранням досягнень сучасного дизайну.

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Дія.City тримали премію у двох категоріях: Brand Experience та Logo Design. Премію Red Dot Design Award з 1954 року вручають дизайнерам та компаніям-виробникам за особливі досягнення у промисловому, комунікаційному та концептуальному дизайні.

Брати Red Dot – наша традиція. Раніше Дія отримала три нагороди, тепер – черга для інших проєктів Мінцифри. Круто, що проєкт Дія.City не тільки активно росте та розвивається, а й отримує топові нагороди", – коментує Михайло Федоров, голова Мінцифри.

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