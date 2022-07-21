Український фільм "Снайпер. Білий ворон" покажуть в день Незалежності: дивіться тизер

Воєнний екшн "Снайпер. Білий ворон" незабаром вийде в український прокат. Ця кінострічка розповідає про перебіг російсько-української війни. Дивіться тизер фільму про війну, яка розпочалася у 2014 році й триває досі!

"Снайпер. Білий Ворон" стане першою українською воєнною кінострічкою, яка вийде після повномасштабного вторгнення.

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Прем'єра "Снайпер. Білий ворон" та показ фільму в українських кінотеатрах – 24 серпня.

У центрі сюжету історія Ворона. Це снайпер і це його позивний. Він вступає в запеклу боротьбу за свободу та справедливість, попри власні принципи та пацифістичні упередження. Це фільм також про роль українських снайперів. Кіно спробує відповісти на питання "за що ми боремося" та "чому маємо перемогти".

Дивіться тизер фільму "Снайпер. Білий ворон":

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