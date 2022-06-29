Український бармен увійшов у рейтинг ТОП 100 найвпливовіших людей барного світу

"Bar World 100" – рейтинг найвпливовіших барменів визначають щороку. Цьогоріч у ньому вперше одне з місць посідає українець. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Про це повідомляє видання Drinks International, яке опублікувало щорічний рейтинг найвпливовіших людей у барному світі.

І ще: Українець став срібним призером чемпіонату світу серед барист "World of Coffee"

Дмитро Шовкопляс – бармен, співвласник бару "Parovoz Speak Easy", що розташований у Києві. Саме він став тим першим українцем, який увійшов до рейтингу ТОП 100 найвпливовіших людей барного світу.

До теми: В Україні з'явиться власний смартфон: над гаджетом працює стартап Solana