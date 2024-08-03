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Українські захисники та захисниці можуть безкоштовно відновити зір: як це працює

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Відновлення зору - фото 1
Відновлення зору / Офтальмологічна клініка

Українські захисники та захисниці, які втратили зір під час виконання бойових завдань, можуть безкоштовно його відновити у Центрі мікрохірургії ока Василя Шевчика.

Про новий проєкт спрямований на відновлення здоров'я українських військових повідомляють у Мінветеранів.

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Також допомогу можуть отримати військові, котрі відчули значне погіршення гостроти зору після повернення до цивільного життя. Люди, яких комісували з військової служби за станом здоров’я, але ще не отримали відповідне посвідчення, також можуть звернутися за допомогою.

Які послуги можуть отримати захисники й захисниці:

  • повне офтальмологічне обстеження;
  • оперативне та лазерне лікування захворювань очей;
  • лікування рубцевих змін обличчя.

Записатись на офтальмологічне обстеження можна за телефоном:

  • в Києві за адресою проспекту Перемоги, 119-А – 093 09 85 455;
  • в Чернігові за адресою вулиця Велика Кільцева, 5-Б – 066 96 18 136.

Під час відвідування клініки адміністратору треба показати документ, що підтверджує право участі в проєкті "Повернемо зір Захисникам та Захисницям України".

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Джерело: Мінветеранів
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