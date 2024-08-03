Українські захисники та захисниці можуть безкоштовно відновити зір: як це працює

Українські захисники та захисниці, які втратили зір під час виконання бойових завдань, можуть безкоштовно його відновити у Центрі мікрохірургії ока Василя Шевчика.

Про новий проєкт спрямований на відновлення здоров'я українських військових повідомляють у Мінветеранів.

Цікаво: Як правильно спілкуватись з ветеранами війни: навчайтесь у "Дія. Освіта"

Також допомогу можуть отримати військові, котрі відчули значне погіршення гостроти зору після повернення до цивільного життя. Люди, яких комісували з військової служби за станом здоров’я, але ще не отримали відповідне посвідчення, також можуть звернутися за допомогою.

Які послуги можуть отримати захисники й захисниці:

повне офтальмологічне обстеження;

оперативне та лазерне лікування захворювань очей;

лікування рубцевих змін обличчя.

Записатись на офтальмологічне обстеження можна за телефоном:

в Києві за адресою проспекту Перемоги, 119-А – 093 09 85 455;

в Чернігові за адресою вулиця Велика Кільцева, 5-Б – 066 96 18 136.

Під час відвідування клініки адміністратору треба показати документ, що підтверджує право участі в проєкті "Повернемо зір Захисникам та Захисницям України".

Варто знати: Опублікував фото: режисер Олег Сенцов повернувся на фронт після відпустки