Українські музи не мовчать: Львівська філармонія запрошує на фестиваль "Віртуози"

У Львівській філармонії відбудеться 41 Міжнародний фестиваль "Віртуози-2022. Українські музи не мовчать" протягом 20-29 травня. "Боронячи українське мистецтво" – головна теза музичного фестивалю.

Всі події Фестивалю будуть доступні наживо та у прямих трансляцій на YouTube-каналі Філармонії.

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Кошти від продажу квитків перекажуть на потреби ЗСУ, а благодійні пожертви з онлайн-трансляцій скерують на підтримку музикантів, які залишаються в Україні.

Світоглядні цінності "Віртуозів" впродовж чотирьох десятиліть – любов, гармонія та краса. Цьогоріч перед музикантами України особливо гостро постав виклик боронити цінності мистецтва.

20 травня, на Відкритті Фестивалю вперше звучатиме траурна заупокійна меса – "Реквієм" Моцарта – в пам'ять всіх синів і дочок України, які полягли за нашу свободу.

21 травня концертний виступ буде пов'язаний із Днем Європи. Символічно у програмі зібрали твори виключно українські та сучасні, адже Україна є частиною Європи.

22 травня відбудуться два концерти – програма піаністки Марії Бондаренко "Спомин" та виконання Академічним камерним оркестром "Віртуози Львова" та Львівською національною хоровою капелою "Дударик" монументального твоу "Stabat Mater".

24 травня – монографічний проєкт Оксани Рапіти та Мирослава Драгана.

25 травня музична програма буде і вокальною, і інструментальною, звертаючись до європейської класицистичної спадщини. (Бортнянський, Моцарт, Березовський, Мислівечек, Галуппі, Мартіні та інші).

26 травня фортепіанний концерт Йожефа Ерміня стане даниною творчості Валентина Сильвестрова.

27 травня Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика на чолі із відомим польським диригентом Вінсентом Козловським представить концертну увертюру "Піднесення" Олександра Шимка.

28 травня – програма з нагоди дня народження Йоганна Себастьяна Баха.

29 травня – "Молитва за Україну".

Календар та розклад фестивалю перегляньте за ЦИМ посиланням.

Virtuosos-2022. Ukrainian Muses Are Not Silent:

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