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Українські музи не мовчать: Львівська філармонія запрошує на фестиваль "Віртуози"
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У Львівській філармонії відбудеться 41 Міжнародний фестиваль "Віртуози-2022. Українські музи не мовчать" протягом 20-29 травня. "Боронячи українське мистецтво" – головна теза музичного фестивалю.
Всі події Фестивалю будуть доступні наживо та у прямих трансляцій на YouTube-каналі Філармонії.
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Кошти від продажу квитків перекажуть на потреби ЗСУ, а благодійні пожертви з онлайн-трансляцій скерують на підтримку музикантів, які залишаються в Україні.
Світоглядні цінності "Віртуозів" впродовж чотирьох десятиліть – любов, гармонія та краса. Цьогоріч перед музикантами України особливо гостро постав виклик боронити цінності мистецтва.
- 20 травня, на Відкритті Фестивалю вперше звучатиме траурна заупокійна меса – "Реквієм" Моцарта – в пам'ять всіх синів і дочок України, які полягли за нашу свободу.
- 21 травня концертний виступ буде пов'язаний із Днем Європи. Символічно у програмі зібрали твори виключно українські та сучасні, адже Україна є частиною Європи.
- 22 травня відбудуться два концерти – програма піаністки Марії Бондаренко "Спомин" та виконання Академічним камерним оркестром "Віртуози Львова" та Львівською національною хоровою капелою "Дударик" монументального твоу "Stabat Mater".
- 24 травня – монографічний проєкт Оксани Рапіти та Мирослава Драгана.
- 25 травня музична програма буде і вокальною, і інструментальною, звертаючись до європейської класицистичної спадщини. (Бортнянський, Моцарт, Березовський, Мислівечек, Галуппі, Мартіні та інші).
- 26 травня фортепіанний концерт Йожефа Ерміня стане даниною творчості Валентина Сильвестрова.
- 27 травня Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика на чолі із відомим польським диригентом Вінсентом Козловським представить концертну увертюру "Піднесення" Олександра Шимка.
- 28 травня – програма з нагоди дня народження Йоганна Себастьяна Баха.
- 29 травня – "Молитва за Україну".
Календар та розклад фестивалю перегляньте за ЦИМ посиланням.
Virtuosos-2022. Ukrainian Muses Are Not Silent:
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