Українські інді-ігри: придбайте комп'ютерну гру зі знижкою та допоможіть Україні

Вашій увазі пропонують 21 гру від українських розробників з українською локалізацією. Окрім того, що на ці віртуальні продукти зараз діє знижка понад 50%, ще й вторговані кошти підуть на допомогу українцям.

Для геймерів або любителів комп'ютерних ігор пропонують два набори інді-ігор: 10 ігор від 10 українських розробників з українською локалізацією та 11 ігор від 11 українських розробників.

І ще: Український фільм про розвідницю "Бачення метелика" дебютує на Каннському кінофестивалі

На розпродажі за знижкою понад 50% можна купити 21 гру, кожна з яких має українську локалізацію. Важливо, що гроші від продажу допоможуть українцям і будуть передані на потреби армії.

На сайті Steam можна придбати набір українських інді-ігор №1 та набір українських інді-ігор №2.

До теми: Французький ресторан змінив назву на "Le Borscht" та пропонує українське меню