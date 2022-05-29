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війна Kalush

Українські художники створили віртуальну виставку про те, як війна впливає на людей

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Українські художники створили віртуальну виставку про те, як війна впливає на людей - фото 1

49 українських художників створили віртуальна виставка "Мета-сенси" про вплив війни на творчість. Дивіться роботи українських митців!

Віртуальна виставка "Мета-сенси" – це 112 витворів мистецтва від 49 українських художників. Тут графіка, живопис, цифрові колажі, фотографія. Це 49 особистих історій про те, як війна вплинула на творчість.

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Відвідати віртуальну виставку можна до 10 липня за ЦИМ посиланням.

"Від початку війни кожний український митець відчуває цілий спектр емоцій. Художник – як найвразливіша мембрана світосприйняття не може залишатися осторонь від жахливих подій. Саме мистецтво не зможе залишитися таким, як було до 24 лютого 2022 року і ми знаходимося на початку цих переосмислень. Деякі художники тільки починають знаходити в собі сили взагалі повернутися до своєї роботи. Більшість відзначає зміни змісту та сенсів. Навіть створене до війни набуває нових значень і вони мають бути зафіксовані та відрефлексовані", – прокоментували організатори.

Сам віртуальний простір виставки "Мета-сенси" повністю адаптований для відвідувачів – ви можете ходити залами, ніби у звичайній галереї. Зал поділений на зони, які показують різні періоди/емоції: передчуття, біль, жага до життя. На закінчення відвідувачам пропонують мирні сюжети, які були створені ще до війни.

Українські художники створили віртуальну виставку про те, як війна впливає на людей - фото 506369

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