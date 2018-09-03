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TAYANNA і Алан Бадоєв знялися у спекотній фотосесії

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TAYANNA відповіла на нескромні запитання Бадоєва - фото 1
TAYANNA відповіла на нескромні запитання Бадоєва / clutch

Український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв зі своєю підопічною співачкою TAYANNA прикрасили вересневий випуск чоловічого журналу XXL.

Відомо, що Алан Бадоєв став запрошеним головним редактором випуску. У слові редактора він розповів про найшаленіший вчинок у своєму житті, а також про знаменні моменти свого життя.

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У той же час, співачці TAYANNA він поставив кілька нескромних запитань про головного чоловіка, ставлення до старості, еротичні запахи і сексуальність. "Старіння придумали люди, які бояться зморшок. Але краса не йде. Якщо є той самий внутрішній храм, про який ми з тобою, Алане, говоримо, то кожна твоя зморшка, кожна зміна твоєї форми органічна і неймовірно приваблива", – відповіла співачка.

TAYANNA і Алан Бадоєв знялися у спекотній фотосесії - фото 273984
TAYANNA і Алан Бадоєв знялися у спекотній фотосесії
TAYANNA і Алан Бадоєв знялися у спекотній фотосесії - фото 273983
TAYANNA і Алан Бадоєв знялися у спекотній фотосесії
TAYANNA і Алан Бадоєв знялися у спекотній фотосесії - фото 273982
TAYANNA і Алан Бадоєв знялися у спекотній фотосесії
TAYANNA і Алан Бадоєв знялися у спекотній фотосесії - фото 273980
TAYANNA і Алан Бадоєв знялися у спекотній фотосесії
TAYANNA і Алан Бадоєв знялися у спекотній фотосесії - фото 273979
TAYANNA і Алан Бадоєв знялися у спекотній фотосесії
TAYANNA і Алан Бадоєв знялися у спекотній фотосесії - фото 273981
TAYANNA і Алан Бадоєв знялися у спекотній фотосесії

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Джерело: clutch
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