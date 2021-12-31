Українська дзюдоїстка Дарина Білодід знялася в яскравій фотосесії

21-річна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо, знялася у незвичайній фотосесії. Фоловери у захваті від красуні!

Коротким роликом спортсменка поділилася в інстаграмі.

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Перед камерою зірка позувала у незвичному образі: у жакеті й сукні у східному стилі. "Модна дівчинка", – відреагувала на пост співвітчизниці олімпійська чемпіонка 1996 року зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва.

Нагадаємо, Білодід першою принесла Україні нагороду на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, здобувши бронзу у змаганнях із дзюдо у ваговій категорії до 48 кг. Дарина – дворазова чемпіонка світу, на її рахунку також є перемоги на першості Європи та Європейських іграх.

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