Українка отримала найпрестижнішу математичну нагороду у світі

Марина В'язовська – українка математикині, яка отримала медаль Філдса. Це найпрестижніша математична нагорода для молодих математиків у віці до 40 років за видатні досягнення в науці. Читайте далі та дізнайтеся, за що нагородили українку!

Марина В'язовська отримала нагороду за розв'язок задачі з пакування куль у восьмивимірному просторі. Це її 9 міжнародна нагорода. Відомо, що раніше розв'язок був лише для дво- і тривимірного просторів.

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Медаль Філдса вручають щочотири роки під час відкриття Міжнародного математичного конгресу. Також є премія – 15 000 канадських доларів.

Українка – друга жінка в історії цієї премії. Перша – іранська математикиня Мар'ям Мірзахані.

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