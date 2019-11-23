Українців попередили про спалах небезпечного вірусу

МОЗ України попередило про загострення вірусу Коксакі – ентеровірусного захворювання, яким найчастіше хворіють діти до п'яти років. Від нього немає вакцин і він не вимагає спеціального лікування, оскільки є симптоматичним.

Коксакі – це група з 30 активних вірусів, які живуть в шлунково-кишковому тракті, повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України. Його складно діагностувати, оскільки симптоми схожі на більшість сезонних захворювань: кашель, біль в голові і м'язах, можливі розлади шлунка.

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Коксакі

Однак безпомилково визначити вірус Коксакі можна через водянисті висипи, які з'являються в роті, між пальцями рук і на ногах. "Висип не потребує додаткового догляду, тільки в разі запалення потрібно звернутися до лікаря. Також треба боротися з температурою, якщо вона піднялася вище 38,5", – уточнили медики.

Щоб уникнути інфікування, в МОЗ порадили мити руки після прогулянок і відвідування місць скупчення людей, не контактувати з хворими і стежити за дітьми, щоб вони не тягнули сторонні предмети до рота.

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