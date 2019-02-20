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Українці будуть мандрувати до Індії за допомогою електронної візи

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Охочі подорожувати до Індії можуть скористатися електронною візою - фото 1
Охочі подорожувати до Індії можуть скористатися електронною візою

Електронна віза в Індії була введена ще у 2014 році й відразу була доступна громадянам 46 країн. Термін дозволеного перебування тоді був обмежений 60 днями, а в'їхати в країну можна було лише тричі.

Зараз Індія ввела електронні візи для громадян 166 країн світу, у тому числі України.

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Кількість днів безперервного перебування в країні збільшили до 90, а для громадян Великобританії, Канади, США та Японії – до 180. Разом з переліком країн розширено і список аеропортів, через які можна в'їхати до Індії за допомогою електронної візи: тепер їх 28.

Для подорожі українцям достатньо буде електронної візи - фото 308916
Для подорожі українцям достатньо буде електронної візи

Для жителів країн, які не ввійшли до списку одержувачів електронної візи (наприклад, Білорусі), потрібно отримувати індійську візу заздалегідь. Для цього вимагають паспорт, дві фотографії, заповнену анкету, довідку з місця роботи про зарплату за півроку або виписку з рахунку за три місяці з мінімальним залишком $ 50 на день перебування. Консульський збір за видачу одноразової туристичної візи складає $ 100.

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Джерело: The Week
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