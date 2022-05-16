Україна перемогла на Літній Дефлімпіаді – результати медального заліку

Українська збірна завершила участь в Дефлімпіаді з найвищим результатом. Україна встановила кілька власних рекордів.

За підсумками змагань Україна здобула 138 медалей: 62 (золото), 38 (срібло), 38 (бронза). Цей результат став переможним у медальному заліку на цьогорічній Літній Дефлімпіаді.

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У травні 2022 року відбувалася Літня Дефлімпіада-2021 протягом 14 днів. Збірна України з першого дня змагань посідала перше місце у медальному заліку.

Підсумковий медальний залік Дефлімпіади-2021:

Україна – 62 (золото) +38 (срібло) +38 (бронза) = (загалом 138)

США – 20 (золото) + 11 (срібло) +24 (бронза) = (загалом 55)

Іран – 14 (золото) + 12 (срібло) +14 (бронза) = (загалом 40)

Японія – 12 (золото) + 8 (срібло) +10 (бронза) = (загалом 30)

Республіка Корея – 11 (золото) + 18 (срібло) +14 (бронза) = (загалом 43)

Польща – 8 (золото) + 22 (срібло) +12 (бронза) = (загалом 42)

Туреччина – 8 (золото) + 19 (срібло) +19 (бронза) = (загалом 45)

Франція – 8 (золото) + 3 (срібло) +5 (бронза) = (загалом 16)

Індія – 8 (золото) + 1 (срібло) +8 (бронза) = (загалом 17)

Німеччина – 5 (золото) + 8 (срібло) +6 (бронза) = (загалом 19)

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