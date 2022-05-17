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Україна, Польща та Словенія взаємно визнають електронні підписи – Мінцифра
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У Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що відтепер Україна, Польща та Словенії будуть взаємно визнавати електронні підписи громадян цих країн. Читайте далі та дізнайтеся деталі!
Михайло Федоров, голова Мінцифри, обговорив цифрові проєкти з представниками Польщі та Словенії. Він зустрівся з Янушем Цешинські (державним секретарем, заступником Голови Канцелярії Ради Міністрів Республіки Польща) та з Марком Борісом Андріяничем (Міністром цифрової трансформації Словенії).
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Під час зустрічі представники трьох країн домовилися про нові спільні цифрові проєкти:
- Взаємне визнання електронних підписів
- Запуск пілотного проєкту із взаємного визнання цифрових документів
- Спільно з Польщею та Словенією Україна стане однією з перших країн-учасників пілотного ID Wallet
"Вдячні за підтримку Польщі та Словенії на всіх фронтах – дипломатичному, військовому, гуманітарному, економічному і навіть цифровому. Рухаємося до перемоги над ворогом та цифрового майбутнього", – прокоментували у Мінцифрі.
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