Україна опустилася на 3 позиції у рейтингу найбільш інноваційних країн світу – Bloomberg

Напередодні відкриття міжнародного економічного форуму в Давосі був опублікований щорічний рейтинг найбільш інноваційних країн світу за версією Bloomberg. Україна, на жаль, втратила три позиції.

Цей рейтинг виходить вже восьмий рік поспіль. Він оцінює інноваційність економік на підставі низки критеріїв, таких як витрати на НДДКР (Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи) стосовно ВВП, продуктивність, відсоток інноваційних компаній у загальній кількості підприємств, число науковців на мільйон мешканців, додана вартість виробництва стосовно ВВП, відсоток випускників вишів у загальній кількості випускників середньоосвітніх установ і патентна активність.

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У цьому році в рейтингу відбулася зміна лідера – вперше за 6 років. Німеччина набрала 88,21 бала і вийшла на перше місце, випередивши Південну Корею (88,16 бала). Третій рядок рейтингу посів Сінгапур (87,01 бала), піднявшись відразу на 3 позиції. У п'ятірку найкращих країн також увійшли Швейцарія (без змін) і Швеція (+2 позиції).

Серед інших особливостей рейтингу 2020 року можна виділити той факт, що Японія випала з ТОП-10 інноваційних економік (12-е місце, зниження на 3 позиції), а Китай піднявся на одну сходинку і тепер входить у 15 кращих. Найбільш істотне зростання продемонструвала Словенія, яка піднялася відразу на 10 позицій і тепер посідає 21 рядок рейтингу. Її успіх обумовлений поліпшеною патентною активністю. Ще помітний прогрес продемонстрували Чилі (+7 позицій), Греція, Латвія і Аргентина (+5 позицій). Найбільше втратила Нова Зеландія, опустилася на 5 позицій до 29 сходинки на тлі зниження виробничих показників з доданою вартістю.

Однак для України рейтинг 2020 року виявився провальним. На жаль, наша країна опустилася у рейтингу на 3 позиції у порівнянні з результатом минулого року і тепер посідає 56 рядок рейтингу. Нижче за неї розташувалися тільки В'єтнам (який навпаки, піднявся на 3 позиції), а також Єгипет, Казахстан і Макао, які торік не ранжувались через занадто низькі результати. Ще один новачок рейтингу – Алжир – зміг не тільки увійти у рейтинг 60 найбільш інноваційних країн світу, але й відразу ж посів 49 рядок рейтингу, випередивши Україну.

Нагадаємо, рейтинг найбільш інноваційних країн світу за версією Bloomberg охоплює тільки 60 найбільш розвинених економік, а не всі країни світу. Хоча на етапі підготовки рейтингу оцінки присвоюються понад 200 країнам. Всі країни аналізуються по десятках критеріїв у рамках семи категорій.

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