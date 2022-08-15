"Україна не вмирає!": гурт T.HUTSULS оспівав емоції війни у новій пісні "Хвилями"

Колоритний гурт T.HUTSULS із прикарпатського міста Коломия презентує свій новий сингл "Хвилями". Це пісня, яка відверто оспівує емоції війни – ті, які за останні пів року відчуває кожен українець: страх, втому, втрату, біль, жаль, зневіру, і обов'язково – надію, любов та віру.

Авторка пісні "Хвилями", вокалістка T.HUTSULS Алекса Цимбал із власного досвіду знає, що таке втратити дім. У 2014-му дівчина через війну росії проти України була змушена полишити рідний Слов'янськ, що у Донецькій області, – і переїхала у Київ. А цього року у лютому – перемістилася із Києва у гуцульський край – місто Коломию, де й знайшла команду творчих однодумців – масштабний культурологічний проєкт Hutsul Planet. Тепер у Коломиї, на студії Hutsul Planet Records, творить свої нові пісні.

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T.HUTSULS – один із проєктів у рамках масштабного культурологічного руху під назвою Hutsul Planet, який прагне відродити, зберегти та примножити гуцульську культуру у всіх її проявах.

Головний меседж, який ми несемо у цій пісні, – це надія і віра. Вони ніколи не помруть. Століттями, покоління за поколінням, українці виборювали право на власну свободу, а діти щоразу продовжували справу своїх батьків. Пісня "Хвилями" – це пісня-емоція про боротьбу, у якій світло завжди переможе темряву, попри всі незгоди", – каже Алекса Цимбал.

T.HUTSULS – новий проєкт в українській музичній культурі. Створений восени 2021 року. Сучасний саунд у поєднанні з унікальними звуками гуцульських народних інструментів – цимбалів, трембіти, дримби, сопілки, дуди, флояри... Сміливі тексти та актуальне звучання. Тренди у музиці, переплетені з автентикою. Модно й неординарно, стильно й експресивно, мелодійно й емоційно. І при цьому – обов'язково щиро, вільно та правдиво. Тільки – true! Перший сингл T.HUTSULS під назвою "Нічна" одразу увірвався в ефіри всеукраїнських радіостанцій, а відеокліп отримав схвальні рецензії.

Слухати пісню T.HUTSULS – Хвилями:

Слова пісні T.HUTSULS – Хвилями:

І.

Вечоріло,

Час не спати,

Сил набрати.

Загриміло,

Шепіт долуна.

Ой нащо ти стріляєш,

Долоні прикладаєш?

Недоля запросила,

Вкрила.

Приспів:

Хвилями, хвилями втома

Землю гойда нерухома.

Хвилями, хвилями втрата,

До хати, де ж мама й тато.

ІІ.

Полишали

Рідне своє, лихо в змові.

Спочивали

Втрачені в бою.

Ой нащо ти стріляєш,

Долоні прикладаєш?

Недоля запросила,

Вкрила.

Приспів:

Хвилями, хвилями втома

Землю гойда нерухома.

Хвилями, хвилями втрата,

До хати, де ж мама й тато.

Хвилями біль не спинила,

Скільки ж біди наробило.

Хвилями гніву згоряю -

Україна не вмирає!

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