Учені встановили тривалість сну, що продовжує життя

Добова норма від 6 до 8 годин благотворно впливає на здоров'я людини і знижує ризики розвитку серцево-судинних захворювань.

Міжнародна група вчених встановила, що 6-8 годин сну на добу знижують ризики розвитку серцево-судинних захворювань і продовжують життя.

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Зазначається, що в разі, якщо людина спить менше шести годин на добу, або ж прокидається ночами, то у неї зростає ймовірність появи безсимптомного атеросклерозу.

Скільки потрібно спати

Опубліковане дослідження засноване на результатах експериментів, до яких було залучено понад мільйон здорових пацієнтів. Всі вони були розділені на три групи, в одній з яких люди спали менше шести годин, в іншій – понад вісім годин, а в третій – 6-8 годин.

Після 9,3 років спостереження, в обох групах з порушенням норми сну зріс ризик розвитку ішемічної хвороби серця та інсульту (11% і 33% відповідно).

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